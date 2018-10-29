На НТВ прокомментировали смерть своего журналиста

На НТВ прокомментировали смерть журналиста Никиты Развозжаева

Журналист НТВ Никита Развозжаев покончил с собой, телеканал выражает соболезнования родным и близким корреспондента. Об этом заявили в пресс-службе НТВ.

На телеканале произошедшее назвали страшным горем, информирует ТАСС

«Наш коллега Никита Развозжаев покончил с собой. Все на НТВ глубоко потрясены случившемся. Мы приносим искренние соболезнования родным Никиты. Это личная трагедия семьи, говорить о других подробностях нам бы не хотелось», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось Никита Развозжаев погиб в Москве.

Журналист разместил во «ВКонтакте» прощальное письмо, которое адресовал родным и близким.

Развозжаев известен тем, что 2 августа 2017 года он стал участником конфликта в Парке Горького.

Во время прямого включения к нему подошёл нетрезвый мужчина и ударил его кулаком в лицо.