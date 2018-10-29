Первые кадры крушения Boeing 737

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В Индонезии разбился самолет Boeing 737 

Рамблер 1 час назад
В Индонезии потерпел крушение пассажирский самолет Boeing 737 MAX 8.
Самолет пропал с радаров через десять минут после взлета. Поисково-спасательное агентство Индонезии проинформировало, что пропавший с радаров пассажирский Boeing 737 упал в море. Об этом сообщает Reuters. Лайнер принадлежит компании Lion Air. Он вылетел из Джакарты. На борту упавшего самолета находились 189 человек: 181 пассажир, в том числе трое детей, два пилота и шесть бортпроводников. В настоящее время выясняется судьба находившихся на борту пассажиров и членов команды, а также обстоятельства авиакатастрофы. По данным агентства Reuters, самолет запросил у авиадиспетчерской службы возвращение на базу перед крушением. Посольство России проверяет данные о россиянах на борту лайнера. Lion Air — авиакомпания-лоукостер, крупнейшая в Индонезии. Она выполняет внутренние рейсы по стране и международные — в Сингапур, Малайзию, Китай, Саудовскую Аравию.
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