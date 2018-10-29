Пилоты упавшего Boeing имели шесть тысяч часов налета

Пилоты упавшего Boeing имели более пяти тысяч часов налета

Пилоты рухнувшего у берегов Индонезии самолета авиакомпании Lion Air имели около пяти-шести тысяч часов налета, сообщается в заявлении авиакомпании, полученном в распоряжение РИА Новости

"Капитан самолета имел около шести тысяч часов налета, второй пилот — более пяти тысяч часов налета", — говорится в заявлении.

Лайнер Boeing 737 MAX бюджетной авиакомпании Lion Air, выполнявший рейс из Джакарты на остров Суматра, вылетел из аэропорта столицы Индонезии 06.20 (02.20 мск) и пропал с радаров в 06.33 (02.33 мск).

Первое сообщение о том, что в море у берегов Западной Явы найдены крупные обломки самолета, поступило в Национальное агентство по преодолению чрезвычайных ситуаций и последствий катастроф Индонезии от экипажей гражданских судов, находившихся в районе катастрофы. В заявлении авиакомпании сообщается, что всего на борту находились 181 пассажир, двое пилотов и шесть членов экипажа.