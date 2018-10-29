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В посольстве уточнили данные о россиянах на борту Boeing 737
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По предварительным данным, россиян на разбившемся в Индонезии рейсе не было 

РИА Новости 2 часа назад
Россиян, по предварительной информации, не было на борту разбившегося утром в понедельник в Индонезии самолета Boeing 737 авиакомпании Lion Air, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства РФ в Джакарте Денис Тетюшин.
Первые кадры крушения Boeing 737 в Индонезии
"Официального ответа на наш запрос в Агентство по преодолению чрезвычайных ситуаций и последствий катастроф Индонезии мы пока не получили. Неофициальные списки находившихся на борту пассажиров и членов экипажа пока опубликованы только местными СМИ. Мы проанализировали эти списки — там только индонезийские фамилии, так что, по предварительным данным, на борту россиян не было", — сообщил агентству дипломат.
Лайнер Boeing 737 MAX бюджетной авиакомпании Lion Air, выполнявший рейс из Джакарты на остров Суматра, вылетел из аэропорта столицы Индонезии 06.20 (02.20 мск) и пропал с радаров в 06.33 (02.33 мск). Первое сообщение о том, что в море у берегов Западной Явы найдены крупные обломки самолета, поступило в Национальное агентство по преодолению чрезвычайных ситуаций и последствий катастроф Индонезии от экипажей гражданских судов, находившихся в районе катастрофы. В заявлении авиакомпании сообщается, что всего на борту находились 181 пассажир, двое пилотов и шесть членов экипажа. В Lion Air указали, что самолет был произведен в 2018 году и находился в эксплуатации с 15 августа.
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