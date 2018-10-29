Взрыв прогремел у избиркома в Кабуле

В результате взрыва около офиса Независимой избирательной комиссии в Кабуле пострадали шесть человек.
Об этом информирует телеканал TOLOnews.
Как отмечается, пострадали четыре сотрудника комиссии и двое полицейских. По некоторым данным, нападение совершил террорист-смертник.
Ранее сообщалось, что в результате взрыва в Афганистане погибли пять человек.
20 октября в Афганистане в день парламентских выборов из-за нападений погибли по меньшей мере 28 человек.
По некоторым данным, жертвами атак могли стать 44 человека.