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Взрыв прогремел у избиркома в Кабуле
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При взрыве в Кабуле пострадали шесть человек 

RT на русском + ещё 10 5 часов назад
Фото: Reuters
В результате взрыва около офиса Независимой избирательной комиссии в Кабуле пострадали шесть человек.
Об этом информирует телеканал TOLOnews.
Как отмечается, пострадали четыре сотрудника комиссии и двое полицейских. По некоторым данным, нападение совершил террорист-смертник.
Ранее сообщалось, что в результате взрыва в Афганистане погибли пять человек.
20 октября в Афганистане в день парламентских выборов из-за нападений погибли по меньшей мере 28 человек.
По некоторым данным, жертвами атак могли стать 44 человека.
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