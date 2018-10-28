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Появилось видео нападения львицы на ребенка в РФ
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Появилось видео нападения львицы на девочку в цирке на Кубани 

Газета.Ru + ещё 12 4 часа назад
В интернете появилась видеозапись представления в цирке Краснодарского края, где львица во время выступления напала на девочку. Видео размещено в YouTube.
На записи видно, как животное набрасывается на ребенка, сидящего в первом ряду. При этом сетчатое ограждение, установленное вокруг арены, не помешало львице схватить девочку и вытащить ее на сцену.
Ранее сообщалось, что инцидент произошел в передвижном цирке в Успенском районе. Ребенок с рваными ранами лица и другими повреждениями был госпитализирован.
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