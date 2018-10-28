В польском ТЦ обрушился потолок

В торговом центре, расположенном в польском городе Жешув, в результате обрушения потолка пострадали семь человек. Об этом информирует RMF24.
Отмечается, что обрушение произошло в одном из магазинов, расположенных на первом этаже ТЦ.
В связи с произошедшим посетители торгового центра были эвакуированы.
Пострадавших госпитализировали, их жизни ничего не угрожает.
По данным портала, на месте были проведены поисково-спасательные работы, под обломками никого не обнаружили.
Ранее сообщалось, что в США 30 человек пострадали при обрушении пола в клубе.