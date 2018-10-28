В польском ТЦ обрушился потолок

В Польше при обрушении потолка в ТЦ пострадали семь человек

В торговом центре, расположенном в польском городе Жешув , в результате обрушения потолка пострадали семь человек. Об этом информирует RMF24.

Отмечается, что обрушение произошло в одном из магазинов, расположенных на первом этаже ТЦ.

В связи с произошедшим посетители торгового центра были эвакуированы.

Пострадавших госпитализировали, их жизни ничего не угрожает.

По данным портала, на месте были проведены поисково-спасательные работы, под обломками никого не обнаружили.

Ранее сообщалось, что в США 30 человек пострадали при обрушении пола в клубе.