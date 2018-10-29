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Стрелок признался в мотивах жуткого преступления в США
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Расстрелявший одиннадцать человек в синагоге американец оказался антисемитом 

Lenta.ru + ещё 2 50 минут назад
Мужчина, устроивший стрельбу в синагоге в Питтсбурге, сознался в мотивах своего преступления. Как сообщило CBS News со ссылкой на правоохранительные органы, его ненависть к евреям стала причиной атаки 27 октября, в результате которой погибли одиннадцать человек и пострадали еще шестеро.
46-летний Роберт Бауэрс объяснил свои действия верой в тайный геноцид, который «евреи проводят против его народа». Сообщается, что во время нападения он кричал «Смерть всем евреям!». Бауэрс был вооружен автоматом и по меньшей мере тремя пистолетами.
Журнал Slate опубликовал скриншоты постов убийцы в социальных сетях. Судя по ним, он давно придерживался антисемитских взглядов, а также ненавидел президента США Дональда Трампа.
Трамп отреагировал на событие у себя в Twitter. «Вся Америка скорбит по жертвам массового убийства американцев-иудеев в синагоге "Древо жизни" в Питтсбурге. Мы молимся за тех, кто погиб, и за их близких, и за мужественных офицеров полиции, получивших серьезные ранения», — написал президент.
«Эта ужасная антисемитская атака — нападение на все человечество. Нам всем потребуется работать сообща, чтобы искоренить антисемитизм из нашего мира. Мы должны объединиться, чтобы победить ненависть», — также добавил он.
В результате нападения в синагоге «Древо жизни» погибли три женщины и восемь мужчин. В их числе 97-летняя посетительница синагоги и семейная пара в возрасте более 80 лет. Среди шестерых раненых — четверо полицейских. Их жизням ничего не угрожает.
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