Стрелок признался в мотивах жуткого преступления в США

Расстрелявший одиннадцать человек в синагоге американец оказался антисемитом

Мужчина, устроивший стрельбу в синагоге в Питтсбурге , сознался в мотивах своего преступления. Как сообщило CBS News со ссылкой на правоохранительные органы , его ненависть к евреям стала причиной атаки 27 октября, в результате которой погибли одиннадцать человек и пострадали еще шестеро.

46-летний Роберт Бауэрс объяснил свои действия верой в тайный геноцид, который «евреи проводят против его народа». Сообщается, что во время нападения он кричал «Смерть всем евреям!». Бауэрс был вооружен автоматом и по меньшей мере тремя пистолетами.

Журнал Slate опубликовал скриншоты постов убийцы в социальных сетях. Судя по ним, он давно придерживался антисемитских взглядов, а также ненавидел президента США Дональда Трампа

Трамп отреагировал на событие у себя в Twitter. «Вся Америка скорбит по жертвам массового убийства американцев-иудеев в синагоге "Древо жизни" в Питтсбурге. Мы молимся за тех, кто погиб, и за их близких, и за мужественных офицеров полиции, получивших серьезные ранения», — написал президент.

«Эта ужасная антисемитская атака — нападение на все человечество. Нам всем потребуется работать сообща, чтобы искоренить антисемитизм из нашего мира. Мы должны объединиться, чтобы победить ненависть», — также добавил он.

В результате нападения в синагоге «Древо жизни» погибли три женщины и восемь мужчин. В их числе 97-летняя посетительница синагоги и семейная пара в возрасте более 80 лет. Среди шестерых раненых — четверо полицейских. Их жизням ничего не угрожает.