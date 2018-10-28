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На участника «Давай поженимся» завели дело 

Рамблер 1 час назад
Фото: соцсети
В Приморье против участника передачи «Давай поженимся» возбудили уголовное дело за «получение сведений, составляющих государственную тайну» во время нелегальной ловли краба
Московский бизнесмен, владелец рыболовецкой шхуны Денис Решмет набрал команду рыбаков и отправился в рейс за крабом на полуостров Камчатка. Ранее Денис участвовал в различных федеральных ТВ-шоу, например, «Давай поженимся», пишет МК.
Издание сообщает, что Решмета «кинули партнеры» и он лишился 1,5 млн долларов.
После этого коммерсант решил выйти в море нелегально, предварительно обезопасив себя от преследований за браконьерство. Он нанял специального человека, который «следил, чтобы никто из команды не „стучал“ в ФСБ о незаконном лове. В итоге специалист заподозрил одного из моряков шхуны.
От заподозренного потребовали сообщить „сведения, составляющие гостайну, об оказании конкретным лицом содействия органам ФСБ на конфиденциальной основе“. При этом лов краба был прекращен, команда вернулась в порт.
Через некоторое время Решмет и его „специалист“ были арестованы.
Дело возбуждено по статье 283.1 УК РФ, которая применяется очень редко. По словам адвоката Ивана Павлова, с 2012 года по ней было вынесено всего пять приговоров.
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