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Магомедов пожаловался на однообразные песни в СИЗО
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Магомедов пожаловался на однообразные песни в СИЗО 

News.ru + ещё 8 1 час назад
Фото: Антон Кардашов/АГН "Москва"
Владелец группы «Сумма» Магомед Магомедов, обвиняемый в особо крупном хищении, пожаловался на однообразную музыку во время прогулок в СИЗО «Лефортово». Остальными условиями содержания под стражей бизнесмен доволен.
«Что ему не нравится, так это то, что в прогулочном дворике СИЗО постоянно работает одно и то же радио, на котором крутят одни и те же песни», — рассказал ответственный секретарь московской Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников в беседе с «Интерфаксом».
Как писал News.ru, ранее Магомедов заявил, что хочет купить холодильники и телевизоры в камеры следственного изолятора.
Задержанные 31 марта Магомед и Зиявудин Магомедовы пробудут под арестом до 5 ноября. Совладельцев «Суммы» подозревают в хищении 2,5 млрд рублей.
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