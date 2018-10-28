Проглотивший воздушный шарик ребенок умер в Тюмени

В больнице Тюмени умер ребенок, проглотивший шарик в детском саду

Четырехлетний ребенок, находившийся в коме после того, как проглотил в детском саду в Тюмени фрагмент латексного шарика, скончался в больнице; возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Тюменской области.

"В областной больнице № 1 в Тюмени скончался четырехлетний мальчик, который проглотил в сентябре текущего года фрагмент латексного шарика на территории детского сада и до настоящего времени находился в коме. В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 238 ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности") УК РФ, следствием будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц детского сада", — сообщает ведомство.

В СК уточнили, что следователи проверяют организацию воспитательной работы детсада, а также организацию медпомощи малолетнему ребенку. Кроме того, проводится комиссионная судебно-медицинская экспертиза, допрошены свидетели и очевидцы произошедшего.