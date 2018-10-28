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Проглотивший воздушный шарик ребенок умер в Тюмени
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В больнице Тюмени умер ребенок, проглотивший шарик в детском саду 

ТАСС + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Четырехлетний ребенок, находившийся в коме после того, как проглотил в детском саду в Тюмени фрагмент латексного шарика, скончался в больнице; возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Тюменской области.
"В областной больнице № 1 в Тюмени скончался четырехлетний мальчик, который проглотил в сентябре текущего года фрагмент латексного шарика на территории детского сада и до настоящего времени находился в коме. В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 238 ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности") УК РФ, следствием будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц детского сада", — сообщает ведомство.
В СК уточнили, что следователи проверяют организацию воспитательной работы детсада, а также организацию медпомощи малолетнему ребенку. Кроме того, проводится комиссионная судебно-медицинская экспертиза, допрошены свидетели и очевидцы произошедшего.
Расследование взято на контроль руководителем регионального следственного управления СК.
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