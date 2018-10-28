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Из-за стрельбы в центре Москвы возбуждено уголовное дело
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Полиция завела уголовное дело после стрельбы из авто в Вознесенском переулке 

Москва24 + ещё 5 1 час назад
Фото: depositphotos/thisisarto
Полиция возбудила уголовное дело по факту стрельбы из салона такси в Вознесенском переулке, сообщает Агентство "Москва".
Инцидент произошел днем 26 октября возле дома №7. Полиция установила, что стрелял неработающий мужчина 1981 года рождения, который находился на пассажирском сиденье автомобиля.
Из личного травматического пистолета Grand Power T12 он произвел шесть выстрелов вверх, после чего скрылся.
Позже злоумышленника задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство" и принята мера пресечения — подписка о невыезде.
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