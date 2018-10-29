Основательница WWF в России погибла под Брянском

Умерла соосновательница WWF России

Соосновательница российского отделения Всемирного фонда дикой природы Лора Уильямс скончалась. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил ее супруг Игорь Шпиленок

«Несчастный случай при обучении лошади», — объяснил он.

По его словам, 49-летняя американка будет похоронена в деревне Чухраи Брянской области завтра в 13:00.

На сайте природоохранной организации WWF России отмечается, что в 1993 году Лора Уильямс, уроженка штата Колорадо, уже во второй раз приехала в Россию (впервые — по обмен во время учебы в Корнельском университете).

В течение четырех лет Уильямс работала в офисе WWF в Москве, после чего переехала в Чухраи, чтобы работать над сохранением заповедника «Брянский лес».

Некоторое время американка жила в городе Елизово на Камчатке, где занималась вопросами сохранения природы края.

В последнее время Уильямс работала над проектом «Человек и Лошадь» — программой личностных тренингов с лошадьми.