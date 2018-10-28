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Напавшему на синагогу в США грозит смертная казнь
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Напавшему на синагогу в США грозит смертная казнь 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AP Photo / Gene J. Puskar
Подозреваемому в нападении на синагогу в Питтсбурге, где в результате стрельбы погибли 11 человек, будут предъявлены обвинения в преступлениях, которые в том числе могут караться смертной казнью, заявил в субботу журналистам генпрокурор США Джефф Сешнс.
"Министерство юстиции предъявит обвинения в совершении преступлений на почве ненависти и друге обвинения по уголовным статьям, включая обвинения, которые могут привести к смертной казни", — сказал он.
Нападение на синагогу произошло утром в субботу, когда там собрались люди на церемонию. По информации СМИ, стрелок вошел в здание и, выкрикивая антисемитские лозунги, начал стрелять. Когда на место прибыла полиция, завязалась перестрелка. Позже нападавший сдался правоохранителям.
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