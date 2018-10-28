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В ФБР рассказали об оружии стрелка из Питтсбурга
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В ФБР рассказали об оружии стрелка из Питтсбурга 

Газета.Ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: Reuters
Специальный агент ФБР Боб Джонс сообщил, что у подозреваемого в атаке на синагогу в пригороде американского Питтсбурга при себе были штурмовая винтовка и три пистолета. Об этом он заявил в прямом эфире CNN.
По словам Джонса, подозреваемый вошел в синагогу, где расстрелял прихожан, и к моменту прибытия полицейских уже покидал здание. По предварительным данным, злоумышленник действовал один.
"У нас нет данных о том, что ему приходилось иметь дело с правоохранительными органами до сегодняшнего дня", — добавил Джонс.
Представитель ФБР отметил, что данное происшествие будет расследоваться как преступление на почве ненависти.
Также сообщается, что у стрелка было легальное разрешение на оружие.
Ранее американские власти подтвердили гибель 11 человек при стрельбе в синагоге в Питтсбурге.
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