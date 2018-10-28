В ФБР рассказали об оружии стрелка из Питтсбурга

Специальный агент ФБР Боб Джонс сообщил, что у подозреваемого в атаке на синагогу в пригороде американского Питтсбурга при себе были штурмовая винтовка и три пистолета. Об этом он заявил в прямом эфире CNN

По словам Джонса, подозреваемый вошел в синагогу, где расстрелял прихожан, и к моменту прибытия полицейских уже покидал здание. По предварительным данным, злоумышленник действовал один.

"У нас нет данных о том, что ему приходилось иметь дело с правоохранительными органами до сегодняшнего дня", — добавил Джонс.

Представитель ФБР отметил, что данное происшествие будет расследоваться как преступление на почве ненависти.

Также сообщается, что у стрелка было легальное разрешение на оружие.

Ранее американские власти подтвердили гибель 11 человек при стрельбе в синагоге в Питтсбурге.