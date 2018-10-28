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Питтсбургскому стрелку предъявили обвинения
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Питтсбургскому стрелку предъявили обвинения по 29 пунктам 

Вести.Ru + ещё 15 47 минут назад
Фото: Вести.Ru
Обвинения по 29 пунктам выдвинуты в отношении 46-летнего Роберта Боуэрса, взятого под стражу в связи с бойней в синагоге американского города Питтсбург.
Мужчине предъявлено обвинение в религиозных взглядах, приведших к смерти, по 11 пунктам, в применении огнестрельного оружия с целью убийства во время акта преступления — также по 11 пунктам. Остальные обвинения касаются физического урона полицейским и применения огнестрельного оружия, сообщает ТАСС.
Стрельба в синагоге началась в субботу утром. Боуэрс убил 11 человек и ранил еще шестерых, включая четверых полицейских. В перестрелке нападавший сам был ранен и находится в больнице.
Боуэрс могут приговорить к смертной казни. О такой желаемой развязке уже успел заявить президент США, предложив ужесточить соответствующий закон, а то, по его словам, подключаются адвокаты, и все другие подключаются, и казнь откладывается на 10 лет.
Дональд Трамп добавил, что эта атака представляет собой нападение на человечество и что надо объединиться, чтобы искоренить яд антисемитизма. Президент заявил о намерении посетить Питтсбург. Также он отдал распоряжение задействовать все ресурсы правительства для проведения расследования.
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