В Одессе при взлёте задымился самолёт

Самолёт, который выполнял рейс из Одессы в Дубай, задымился при взлёте. Об этом сообщается на сайте полиции Одесской области.
«Полиция проводит проверку по факту задымления пассажирского самолета в международном аэропорту Одессы. Чрезвычайное происшествие произошло во время взлета «Боинга» сообщения «Одесса-Дубаи», — заявили в ведомстве.
По предварительным данным, задымление произошло в районе шасси.
В результате происшествия никто не пострадал.
Все обстоятельства инцидента выясняются.
В мае сообщалось, что в аэропорту Внуково совершил посадку самолёт, у которого при выполнении рейса Москва — Астрахань отказал правый двигатель.