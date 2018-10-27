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В Одессе при взлёте задымился самолёт
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В Одессе при взлёте задымился пассажирский самолёт 

RT на русском + ещё 7 1 час назад
Фото: © od.npu.gov.ua
Самолёт, который выполнял рейс из Одессы в Дубай, задымился при взлёте. Об этом сообщается на сайте полиции Одесской области.
«Полиция проводит проверку по факту задымления пассажирского самолета в международном аэропорту Одессы. Чрезвычайное происшествие произошло во время взлета «Боинга» сообщения «Одесса-Дубаи», — заявили в ведомстве.
По предварительным данным, задымление произошло в районе шасси.
В результате происшествия никто не пострадал.
Все обстоятельства инцидента выясняются.
В мае сообщалось, что в аэропорту Внуково совершил посадку самолёт, у которого при выполнении рейса Москва — Астрахань отказал правый двигатель.
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