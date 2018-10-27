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Водитель сбил и избил битой отца с младенцем в Москве
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Пьяный водитель сбил и избил битой отца с грудным ребенком в Москве 

Аргументы Недели + ещё 10 27 октября 2018
Фото: Аргументы Недели
35-летний фотограф гулял со своим маленьким сыном в районе улицы Селигерская в Москве, как вдруг заметил автомобиль, украшенный тематикой праздника Хэллоуин. Вместо водителя находился манекен с тыквой вместо головы.
Мужчина остановился, поставив коляску с ребенком в стороне, чтобы машину сфотографировать. В этот момент на него наехал другой автомобиль, водителю которого он сделал замечание. В ответ водитель набросился на него с битой, продолжая избивать, когда фотограф уже упал. Детская коляска перевернулась, малыш выпал на асфальт, плача — к счастью, удар смягчил капюшон. Потом неадекватный водитель спокойно вернулся в авто и уехал.
Пострадавшего с черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга средней степени, переломом костей черепа и переломами костей рук вчера вечером увезли в Боткинскую больницу, сообщает "МК". Полицейские в скором времени задержали нападавшего — им оказался уроженец Ростовской области, нетрезвый и ранее судимый за мошенничество.
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