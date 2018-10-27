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Стрелок из синагоги в Питтсбурге сдался полиции
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Стрелок из синагоги в Питтсбурге сдался полиции 

Мир24 1 час назад
Фото: РИА Новости
Мужчина, атаковавший синагогу в Питтсбурге, был ранен и сдался полиции. По предварительным данным, погибли семь человек, в том числе двое полицейских, передает «МИР 24» со ссылкой на американские СМИ.
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