Неизвестный устроил бойню в синагоге в США

В синагоге в Питтсбурге произошла стрельба, есть погибшие

Как минимум восемь человек погибли при стрельбе в синагоге в американском городе Питтсбург , штат Пенсильвания. Об этом сообщает информационный ресурс BNS News со ссылкой на полицию.

По данным местного телеканала KDKA, прибывшие на место наряды попали под обстрел и укрылись за машинами.

Двое полицейских получили ранения. Точное количество пострадавших до сих пор неизвестно.

По информации СМИ, преступник — мужчина, он стрелял из автомата. Подозреваемый уже задержан, он сам сдался властям.

В субботу синагога в районе Сквиррел Хилл была полна верующих, собравшихся на службу, отмечается в сообщении.