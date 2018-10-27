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Неизвестный устроил бойню в синагоге в США
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В синагоге в Питтсбурге произошла стрельба, есть погибшие 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: Reuters
Как минимум восемь человек погибли при стрельбе в синагоге в американском городе Питтсбург, штат Пенсильвания. Об этом сообщает информационный ресурс BNS News со ссылкой на полицию.
По данным местного телеканала KDKA, прибывшие на место наряды попали под обстрел и укрылись за машинами.
Двое полицейских получили ранения. Точное количество пострадавших до сих пор неизвестно.
По информации СМИ, преступник — мужчина, он стрелял из автомата. Подозреваемый уже задержан, он сам сдался властям.
В субботу синагога в районе Сквиррел Хилл была полна верующих, собравшихся на службу, отмечается в сообщении.
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