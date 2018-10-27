Ещё
На Украине гоночная машина врезалась в толпу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Неизвестный устроил бойню в синагоге в США
Неизвестный устроил бойню в синагоге в США

В Кривом Роге во время «Гонок на выживание» автомобиль врезался в зрителей 

РИА Новости + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
Автомобиль врезался в зрителей во время автогонок в Кривом Роге в Днепропетровской области, в результате пострадали четыре человека, среди которых двое детей, сообщает Криворожский отдел полиции Украины на своей странице в Facebook.
Сообщается, что в субботу в Саксаганском районе во время проведения соревнований "Гонки на выживание" водитель гоночного автомобиля не справился с управлением и выехав с трассы, наехав на зрителей.
"В результате столкновения четырем лицам (двое детей и двое взрослых) причинены телесные повреждения. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения города Кривой Рог. На месте работают правоохранители", — говорится в сообщении городской полиции.
Со своей стороны один из организаторов этих гонок, депутат Верховной рады Андрей Гальченко сообщил, что, по предварительным данным, во время гонок у каскадера отказали тормоза.
"Старались сделать все возможное для безопасности, но сегодня, впервые за более чем 20 лет — несчастный случай в нашем городе на гонках. Соревнования остановлены. Еду в больницу. Будем оказывать всю необходимую помощь. Предварительно — у одного из каскадёров, которые выступали между заездами гонок, отказали на машине тормоза", — написал депутат в Facebook.
Последние новости
Из жизни ушел Николай Караченцов Воевать по-крупному. Армия США готовится штурмовать города-миллионники НАТО пытается ввести корабли в Азовское море
Комментарии6
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия вооружит Кубу382
Топ-менеджера крупной компании нашли убитой в лесу47
Разгорается новый серьезный европейский кризис193
Караченцов оставил элитную недвижимость17
«Вы не в себе»: Лорак грубо заткнули на «Голосе»78
Видео
03:15
Путин отреагировал на смерть Караченцова
Политика
01:05
Караченцов оставил элитную недвижимость
Шоу-бизнес
05:55
Россия вооружит Кубу
Армия Оружие
01:47
Стареющему Деппу отказали в новых «Пиратах»
Шоу-бизнес
00:50
Грузия запретила рейсы «Победе» и объяснилась
В мире
00:55
Киев принял решение по повышению цены на газ
В мире Украина
00:54
На территорию США обрушился супертайфун «Юту»
США В мире
01:38
Пашинян: Армения может закупить оружие у США
В мире Статьи
03:28
Теряет больше России: Украина признала тщетность санкций
В мире Статьи
12:09
«Моя победа — это худшее, что случалось с Россией»
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение