На Украине гоночная машина врезалась в толпу

В Кривом Роге во время «Гонок на выживание» автомобиль врезался в зрителей

Автомобиль врезался в зрителей во время автогонок в Кривом Роге в Днепропетровской области, в результате пострадали четыре человека, среди которых двое детей, сообщает Криворожский отдел полиции Украины на своей странице в Facebook.

Сообщается, что в субботу в Саксаганском районе во время проведения соревнований "Гонки на выживание" водитель гоночного автомобиля не справился с управлением и выехав с трассы, наехав на зрителей.

"В результате столкновения четырем лицам (двое детей и двое взрослых) причинены телесные повреждения. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения города Кривой Рог. На месте работают правоохранители", — говорится в сообщении городской полиции.

Со своей стороны один из организаторов этих гонок, депутат Верховной рады Андрей Гальченко сообщил, что, по предварительным данным, во время гонок у каскадера отказали тормоза.