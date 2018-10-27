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Бездомный нашёл младенца в мусорном баке в Татарстане
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Бездомный нашёл младенца в мусорном баке в Татарстане 

News.ru + ещё 3 3 часа назад
Фото: РИА Новости
В Нижнекамске бездомный обнаружил в мусорном баке новорождённую девочку. Мужчина вызвал скорую помощь, младенца доставили в перинатальный центр детской городской больницы.
Ориентировочная дата рождения девочки — 26 октября 23.50. При поступлении в больницу температура её тела составляла всего 32 градуса. Вес ребёнка — 2,3 кг. Сейчас младенец находится в инкубаторе, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
Как писал News.ru, жителя камчатского села Тигиль, убившего свою четырёхмесячную дочь, приговорили к 16 годам лишения свободы. Ребёнок, кричавший от голода, мешал спать нетрезвому отцу.
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