Бездомный нашёл младенца в мусорном баке в Татарстане

Нижнекамске бездомный обнаружил в мусорном баке новорождённую девочку. Мужчина вызвал скорую помощь, младенца доставили в перинатальный центр детской городской больницы.

Ориентировочная дата рождения девочки — 26 октября 23.50. При поступлении в больницу температура её тела составляла всего 32 градуса. Вес ребёнка — 2,3 кг. Сейчас младенец находится в инкубаторе, сообщает пресс-служба регионального Минздрава

Как писал News.ru, жителя камчатского села Тигиль, убившего свою четырёхмесячную дочь, приговорили к 16 годам лишения свободы. Ребёнок, кричавший от голода, мешал спать нетрезвому отцу.