Пьяный депутат Рады сжег машину и избил главу сельсовета

Пьяный депутат Рады сжег свою машину и избил главу сельсовета, пишут СМИ

Депутат Рады от "Радикальной партии" Сергей Скуратовский устроил пьяный дебош после охоты в Киевской области, сообщает портал Kiev Vlast.

По данным издания, депутат вместе с экс-главой Житомирской облгосадминистрации Юрием Забелой, находясь в состоянии алкогольного опьянения, расстреляли и сожгли машину, принадлежащую Скуратовскому.

После этого они избили главу Пхатинянского сельсовета Макаровского района Александра Сорочана, который "проезжал мимо" и "предложил помощь".

В полиции Киевской области подтвердили наличие инцидента в Макаровском районе. Как отмечает Страна.ua, в связи с происшедшим начато расследование по факту умышленного нанесения легких телесных повреждений "главе одного из сельсоветов".

"Глава сельсовета утверждает, что подъехал к ним, думая, что они браконьеры. А там оказались совсем не браконьеры, а народный депутат, который дал ему по лицу несколько раз", — приводит издание слова спикера областного отделения полиции Николая Жуковича

Следствие рассматривает несколько версий происшедшего. Собеседник портала отметил, что причиной ссоры мог стать "земельный вопрос". Также не исключено, что автомобиль Скуратовского не был сожжен умышленно, а сгорел из-за "короткого замыкания в печке".