В Самаре загорелась музыкальная школа

Пожар возник в здании музыкальной школы в Самаре . Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

"В 12:53 поступило сообщение о возгорании в музыкальной школе, расположенной на ул. Мориса Тореза в Советском районе Самары, в 13:55 возгорание было ликвидировано. В результате никто не пострадал, эвакуация не потребовалась", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе уточнили, что площадь возгорания составила 200 кв. м.

По данным главка, пожар возник на втором этаже школы. "Это подсобное помещение, не учебный класс. Людей в момент ЧП там не было", — добавили в региональном ГУ МЧС

О причинах возгорания пока не сообщается.