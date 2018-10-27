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В Самаре загорелась музыкальная школа
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В Самаре загорелась музыкальная школа 

ТАСС + ещё 4 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Пожар возник в здании музыкальной школы в Самаре. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.
"В 12:53 поступило сообщение о возгорании в музыкальной школе, расположенной на ул. Мориса Тореза в Советском районе Самары, в 13:55 возгорание было ликвидировано. В результате никто не пострадал, эвакуация не потребовалась", — сказал собеседник агентства.
В пресс-службе уточнили, что площадь возгорания составила 200 кв. м.
По данным главка, пожар возник на втором этаже школы. "Это подсобное помещение, не учебный класс. Людей в момент ЧП там не было", — добавили в региональном ГУ МЧС.
О причинах возгорания пока не сообщается.
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