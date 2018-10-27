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Пассажир плеснул кипятком в лицо проводнику
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Пассажир поезда Адлер-Иркутск плеснул кипятком в лицо проводнику 

РИА Новости + ещё 9 27 октября 2018
Фото: РИА Новости
Сотрудники полиции задержали нетрезвого пассажира поезда Адлер-Иркутск, который приставал к проводнице, плеснул кипятком в лицо ее коллеге и ругался, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По ее словам, информация о нетрезвом мужчине, который спровоцировал конфликт с проводниками поезда, была получена от работников железной дороги.
"Установлено, что в пути следования один из пассажиров сначала употреблял алкогольные напитки, а затем стал настойчиво навязывать свое общение девушке-проводнице. На замечание о вызывающем поведении и просьбу другого проводника проследовать на свое место мужчина ответил агрессией и грубой нецензурной бранью. Затем он выплеснул кипяток в лицо проводнику", — сказала Волк.
Она отметила, что пострадавший получил термический ожог 1 и 2 степени, ему оказали медпомощь. Полицейские задержали подозреваемого на станции Иланская в Красноярском крае, возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".
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