Пассажир плеснул кипятком в лицо проводнику

Пассажир поезда Адлер-Иркутск плеснул кипятком в лицо проводнику

Сотрудники полиции задержали нетрезвого пассажира поезда Адлер-Иркутск, который приставал к проводнице, плеснул кипятком в лицо ее коллеге и ругался, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк

По ее словам, информация о нетрезвом мужчине, который спровоцировал конфликт с проводниками поезда, была получена от работников железной дороги.

"Установлено, что в пути следования один из пассажиров сначала употреблял алкогольные напитки, а затем стал настойчиво навязывать свое общение девушке-проводнице. На замечание о вызывающем поведении и просьбу другого проводника проследовать на свое место мужчина ответил агрессией и грубой нецензурной бранью. Затем он выплеснул кипяток в лицо проводнику", — сказала Волк.

Она отметила, что пострадавший получил термический ожог 1 и 2 степени, ему оказали медпомощь. Полицейские задержали подозреваемого на станции Иланская в Красноярском крае, возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".