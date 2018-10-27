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Грузовик провалился под землю в Казани
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Грузовик провалился под землю в Казани. Видео 

Вести.Ru + ещё 5 1 час назад
Утром в субботу, 27 октября, на тротуаре около проспекта Хусаина Ямашева в Казани под грузовиком провалился грунт. Очевидец запечатлел последствия инцидента на камеру мобильного телефона.
На съемке виден "КамАЗ", практически вертикально торчащий из ямы. Машина ушла под землю примерно до середины кузова.
О пострадавших в результате ЧП не сообщается.
Местные СМИ отмечают, что несколько месяцев назад — в июне этого года, в этом месте уже происходил провал грунта. Тогда в качестве причины произошедшего назывался прорыв подземных сетей водоснабжения.
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