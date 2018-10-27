Доренко извинился за связь трагедии в Керчи с аутизмом

Доренко извинился за публикацию мнения о связи трагедии в Керчи и аутизма

Главный редактор «Говорит Москва Сергей Доренко извинился за то, что в связи с трагедией в Керченском политехе на сайте радиостанции опубликовали «высказывание, задевающее интересы детей с аутизмом, их родителей».

Речь идет о высказывании профессора, заведующего лабораторией развития нервной системы Института морфологии человека РАН , доктора биологических наук Сергея Савельева

Он заявил, что Владислав Росляков , устроивший бойню в колледже, был аутистом. Кроме того, Савельев заявил, что аутизм — параноидальная шизофрения. Академика обвинили во лжи, передает ОТР.

Доренко в Telegram отметил, что высказывание быстро «сняли» с сайта, редакция принесла извинения, сам главред «вступил в контакт с общественными организациями, защищающими детей с аутизмом».

Доренко подчеркнул, что сейчас «общественные организации вновь выразили тревогу и обеспокоенность в связи с травлей детей с аутизмом». Он еще раз принес извинения и призвал использовать «Говорит Москва» для «борьбы с предрассудками».

«Прошу считать нас, нашу радиостанцию своим союзником», — заявил он, обращаясь к организациям, поддерживающим детей с аутизмом.

Центр проблем аутизма и служба «Милосердие» собирают подписи под обращением к РАН и Союзу журналистов России с требованием не распространять лживые сведения о людях с расстройствами аутистического спектра. Петиция опубликована на портале «Милосердия».