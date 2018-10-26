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В Москве заочно арестовали сооснователя «Шалтай-Болтая»
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Суд в Москве заочно арестовал сооснователя хакерской группы «Шалтай-Болтай» Глазастикова 

РИА Новости + ещё 13 2 часа назад
Фото: ГАС РФ "Правосудие"
Лефортовский суд Москвы заочно арестовал сооснователя хакерской группы "Шалтай— Болтай" Александра Глазастикова, обвиняемого в незаконном доступе к компьютерной информации. Данные об этом содержатся на официальном сайте суда.
В отношении Глазастикова заочно выдвинуты обвинения по ч. 3 ст 272 ("Неправомерный доступ к компьютерной информации") УК РФ, максимальное наказание по которой — пять лет колонии.
Согласно информации СМИ, Глазастиков находится на территории Прибалтики. Решение Лефортовского суда позволит следствию инициировать процедуру его международного розыска.
ТАСС пока не располагает комментариями защиты обвиняемого.
Летом 2017 года суд вынес обвинительный приговор лидеру "Шалтай-Болтая" Владимиру Аникееву. В окончательном обвинении фигурировали шесть эпизодов неправомерного доступа к компьютерной информации, в том числе взлом электронных почтовых ящиков пресс-секретаря председателя правительства РФ Натальи Тимаковой, заместителя начальника управления по внутренней политике президента РФ Тимура Прокопенко, журналиста и телеведущего Дмитрия Киселева, помощника президента РФ Андрея Белоусова и сотрудника Сбербанка Евгения Кислякова.
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