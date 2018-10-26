Девушка и ребёнок погибли при обрушении моста в Приморье

Девушка и маленький ребёнок погибли в Приморье

Женщина и маленький ребёнок могли стать жертвами обрушения автомобильного моста в Приморье. ЧП произошло рядом с селом Осиновка Михайловского района, сообщает первый замглавы муниципалитета Пётр Зубок.

Во время инцидента по виадуку ехал большегруз и легковушка, сообщает ТАСС

«Разгрузили и убрали фуру, вытащили легковую машину. Следственный комитет отработал, сейчас МЧС приступает, начинает распиливать машину и извлекать погибших. Предположительно, их двое — женщина 1995 года рождения и девочка трех с половиной лет», — заявил чиновник.

Последствия происшествия ликвидируют 30 спасателей. К месту стянуто свыше десяти единиц техники. Это не первый случай «мостопадения» в Приморье. Ранее News.ru сообщал о разрушении виадука во Владивостоке.