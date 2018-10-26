Ещё
Девушка и ребёнок погибли при обрушении моста в Приморье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Девушка и маленький ребёнок погибли в Приморье 

News.ru 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Женщина и маленький ребёнок могли стать жертвами обрушения автомобильного моста в Приморье. ЧП произошло рядом с селом Осиновка Михайловского района, сообщает первый замглавы муниципалитета Пётр Зубок.
Во время инцидента по виадуку ехал большегруз и легковушка, сообщает ТАСС.
«Разгрузили и убрали фуру, вытащили легковую машину. Следственный комитет отработал, сейчас МЧС приступает, начинает распиливать машину и извлекать погибших. Предположительно, их двое — женщина 1995 года рождения и девочка трех с половиной лет», — заявил чиновник.
Последствия происшествия ликвидируют 30 спасателей. К месту стянуто свыше десяти единиц техники. Это не первый случай «мостопадения» в Приморье. Ранее News.ru сообщал о разрушении виадука во Владивостоке.
News.ru: последние новости
Проезд в районе ЧП с мостом восстановят в Приморье Нижегородец делал куклы из детских трупов Рэпера Face ведут под суд за песню «Бургер»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия в ООН подтвердила готовность к войне292
Вдова Караченцова объяснила изменение места его похорон52
«Прощай, Коля!»: Пугачева раздавлена горем45
Путин пошутил над занявшей его место главой Югры238
Мегин Келли пригласили вести «Время»24
Видео
03:15
Путин отреагировал на смерть Караченцова
Политика
02:55
Караченцов не смог исполнить свое последнее желание
Шоу-бизнес
03:24
Путина позвали в Вашингтон
Политика
01:05
Жена назвала причину смерти Караченцова
Шоу-бизнес
01:17
Падение двух турчанок под землю попало на видео
В мире Происшествия
03:34
Пока вы спали: Объявлен день жестянщика
Общество
05:36
Опубликовано последнее видео с Караченцовым
Шоу-бизнес
01:07
Пока вы спали: Паника на Wall Street. Такого не было 7 лет
В мире
04:50
Бросившую сына в Щелкове женщину арестовали
Криминал Происшествия
00:48
Школьницы прикурили от Вечного огня и попались
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение