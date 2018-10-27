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Невеста Хашкуджи объяснила отказ Трампу во встрече
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Невеста Хашкуджи отказала Трампу во встрече из-за его неискренности 

Lenta.ru + ещё 1 54 минуты назад
Фото: @mercan_resifi
Невеста саудовского журналиста Джамаля Хашкуджи, убитого в генконсульстве в Стамбуле, отказала президенту США Дональду Трампу в посещении Белого дома из-за неискренности его позиции. Об этом сообщает Reuters.
«Я не приняла приглашение президента США посетить Белый дом, так как оно направлено на то, чтобы повернуть общественное мнение в его сторону. Не поеду в Белый дом, пока США не будут искренними в своих решениях по убийству Джамаля Хашкуджи», — заявила Хатице Ченгиз в интервью телеканалу Habertürk.
Она потребовала справедливого расследования и наказания всех виновных.
Ранее президент России и король Саудовской Аравии провели телефонный разговор, во время которого Путин выразил уверенность в прозрачности расследования. Кроме того, монарх подтвердил приглашение Путину посетить с визитом Эр-Рияд.
Тело Хашкуджи было обнаружено в колодце на территории саудовского генконсульства в Стамбуле, куда он отправился 2 октября, чтобы получить бумаги, необходимые для развода. Саудовская Аравия подтвердила смерть журналиста спустя 18 дней. Власти заявили, что Хашкуджи погиб в результате конфликта на территории генконсульства. Анкара убеждена, что убийство было жестоким и спланированным. Местные СМИ сообщали, что перед убийством журналиста пытали.
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