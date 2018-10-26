Опасность паводка возникла еще в одном районе Кубани

Из-за удара стихии в Краснодарском крае в число подтопленных попал Апшеронский район, который находится выше Белореченского по течению реки Пшиш. Во время подтопления станицы Кабардинская, расположенной на ее берегу, спасатели сутки не могли эвакуировать порядка 40 человек из-за сильного течения, в станице и также расположенном на берегу реки городе Хадыженске погибли четыре человека.

"В связи с сохранением опасного уровня воды на реке Пшиш (станица Бжедуховская) Белореченского района и смещением паводка вниз по течению до конца суток 27 октября ожидается подъем уровней воды, местами с превышением опасных отметок в Белореченском районе Краснодарского края", — говорится в сообщении.

Отмечается, что при повышении уровня воды МЧС рекомендует быстро найти возвышенность или подняться на верхние этажи, крышу здания, быть готовым к эвакуации по воде, в том числе и с помощью подручных плавсредств, не поддаваться панике и не терять самообладание, принять меры для привлечения внимания спасателей. Также рекомендуется отслеживать приходящие SMS-сообщения с предупреждениями о возможных ЧС, сообщения по местным теле— и радиостанциям.

В Краснодарском крае из-за ливней подтоплено около 30 населенных пунктов, повреждены автодороги и железнодорожные пути, задержаны поезда, разрушено несколько мостов и подходов к ним. Существуют перебои с электро— и газоснабжением, без воды остался Туапсе, в котором проживают более 60 тыс. человек. Подтоплено свыше 1,8 тыс. домовладений, в которых проживают более 5,3 тыс. человек. По данным местных властей, жертвами непогоды стали шесть человек, в регионе введен режим ЧС. Из-за паводка разрушился подход к мосту через реку Макопсе, по которому проходит трасса А-147 — это главная дорога в сторону Сочи. Автомобильное движение в сторону города прервано, его обещают восстановить к утру субботы, железнодорожное сообщение частично восстановлено.