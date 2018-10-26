Стало известно о готовящихся терактах в Москве

Задержанные ФСБ РФ члены ячейки ИГ* планировали теракты в Московском регионе с применением огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств, сообщает Центр общественных связей ведомства.
ФСБ РФ пресекла деятельность шести членов глубоко законспирированной ячейки ИГ* в Московском регионе. По информации силовиков, у задержанных изъято автоматическое оружие, отчеты о подготовке терактов, схема изготовления самодельных взрывных устройств и деньги.
"Задержанными лицами планировалось совершение резонансных терактов в городе Москве с применением как огнестрельного оружия, так и самодельных взрывных устройств", — говорится в сообщении.
Как отметили в ФСБ, "ресурсное обеспечение осуществлялось за счет целевых переводов из-за границы и посредством совершения тяжких общеуголовных преступлений. Членами группы применялись повышенные меры конспирации, направленные на противодействие правоохранительным органам".
* Террористическая организация, запрещена в России