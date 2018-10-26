Наводнение на Кубани: новые жертвы

Число жертв стихии на Кубани возросло до шести человек

Число погибших в результате сильных ливней в Краснодарском крае возросло до шести человек. Десятки тысяч жителей региона остаются без воды и электричества. Стихия разрушила мосты и участки трассы, которые связывают поселения Туапсинского района. Кроме того, из-за паводка было приостановлено железнодорожное сообщение.

Наводнение на Кубани унесло жизни уже как минимум шести человек. Об этом ТАСС заявил министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Капустин . По его словам, тела четырех жителей Краснодарского края были обнаружены при обследовании домов в Апшеронском районе, где подтоплено около 2 тыс. домовладений.

Еще два тела были найдены накануне в Туапсинском районе. СК запустил проверку по факту их обнаружения.

«Нашли два тела, пожилые мужчина и женщина. Пока еще непонятно — то ли они стали жертвами непогоды, то ли какие-то другие обстоятельства были. По данному факту проводится проверка», — отметили в ведомстве.

По данным МЧС России, есть также трое пострадавших — двое из них были госпитализированы, а одному помощь оказали амбулаторно. «Неизвестна судьба одного человека», — заявили там.

Порядка 270 жителей Краснодарского края, включая 48 детей, находятся в шести пунктах временного размещения — их дома были повреждены из-за наводнения.

Ирина Волк. Только из подтопленного детского сада «Голубая стрела», расположенного в Туапсе , были срочно эвакуированы около ста детей. «Всего из детского учреждения было эвакуировано 90 малышей, 13 из которых вынес лично полицейский. Их жизни и здоровью в настоящее время ничего не угрожает», — заявила официальный представитель МВД России

Евгений Зиничев. Всего из-за сильных дождей, которые начались в регионе 24 октября, было подтоплено около 30 населенных пунктов. На Кубани введен режим чрезвычайной ситуации, туда отправился глава МЧС

«У нас утонули две машины. Окна и двери в доме выбило давлением воды. В общем, у нас нет первого этажа фактически», — рассказала «КП-Кубань» 40-летняя жительница Туапсинского района Анна Журавская.

По ее словам, воды и света в населенном пункте нет. Если бы не сосед Журавской, она бы так и не узнала, что к дому подступает вода.

«Никаких оповещений, сирен, ничего не было! Хорошо, что у меня документы все были сложены. Я их взяла и давай скорее спасаться. Меня муж на спине выносил со двора», — сообщила женщина.

В аварийно-спасательной службе «Кубань-СПАС» отмечали, что в первый день паводка многие люди отказывались покидать свои дома. Однако сейчас на многих участках уровень воды достигает двух метров, поэтому эвакуация неизбежна.

«В Апшеронске, по адресу Мира, двое детей сидели на крыше и звали на помощь. Их дом затопило сильно. Мы подбирались к ним на катамаране», — отметили в службе.

Аномальные дожди также разрушили 20-метровый участок федеральном трассы Джубга — Сочи. В результате сообщение между Туапсе и большей частью Лазаревского района было прервано. 25 октября дорожники приступили к ремонту дороги. Работы планируется завершить к выходным.

«Сейчас в районе ЧС идет сосредоточение необходимых сил и средств, осуществляется подвоз материалов. Пострадавших в результате повреждения подхода к мосту через реку Макопсе нет. Ситуация находится на контроле», — заявили в пресс-службе управления Федеральных автомобильных дорог «Черноморье».

Наводнение также разрушило железнодорожный мост, из-за этого движение поездов по маршруту Горячий Ключ — Туапсе было закрыто. Было задержано 36 пассажирских поездов с более чем 9 тыс. пассажирами.

«Мы в поезде Новосибирск — Адлер с 4 часов предыдущего дня стоим под Туапсе. Проводники говорят: мы стоим в безопасном месте, и больше никто ничего не говорит — «не знают». Половина нашего вагона едет на короткое расстояние, и еду особо никто не брал», — написала 24 октября «Вконтакте» одна из пассажирок.

В пятницу, 26 октября, в РЖД заявили о том, что ведутся работы по восстановлению железнодорожного моста, которое позволит открыть движение поездов по одному из двух путей. Предполагается, что это обеспечит движение составов на участке Адлер — Туапсе, а также позволит отправить задержанные в районе станции Туапсе поезда обратно в Сочи.

«Поставлена задача открыть движение между Краснодаром и Туапсе в течение ближайших суток. Таким образом, железнодорожное сообщение с Сочи будет восстановлено», — говорится в заявлении РЖД.

Тем временем в Краснодаре власти занимаются временным размещением пассажиров, чьи поезда задержали — для них зарезервировано более тысячи мест. «Организовано горячее питание и содействие во временном размещении в гостиницах нашего города, обеспечен необходимый резерв номеров. Выделены 20 автобусов для перевозки людей», — заявил градоначальник Евгений Первышов

В ночь с четверга на пятницу, 26 октября, из-за паводка был поврежден трубопровод Тихорецк — Туапсе-1, принадлежащий компании «Черномортранснефть» и расположенный в Туапсинском районе.

«По предварительным оценкам, выход нефти составил около 5 кубометров. Разрушение стенки нефтепровода произошло вследствие внешней нагрузки — движения селевого потока», — заявили в компании

Согласно последним данным, без электричества остаются более 16 тыс. человек, живущих в 20 населенных пунктах Туапсинского, Апшеронского районов, а также городского округа Сочи. Без водоснабжения остаются около 75 тыс. жителей Краснодарского края.