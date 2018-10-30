В Москве неизвестные с ножами унесли из магазина кофе

На юге столицы двое неизвестных, вооруженных ножом, похитили из магазина продукты питания. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по городу.
«На службу «02» поступило сообщение о том, что из магазина, расположенного по адресу: ул. Ясеневая, д. 29, двое неизвестных, угрожая сотрудникам предметом, похожим на нож, похитили продукты питания», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что после этого злоумышленники скрылись. Полиция принимает меры к их розыску.
В свою очередь источник Агентства «Москва» в правоохранительных органах уточнил, что из магазина «Магнит», расположенного по указанному адресу, двое мужчин с ножом похитили кофе и алкоголь.