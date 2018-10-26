Солсберийский собор попытались ограбить

В британском Солсбери арестовали 45-летнего мужчину после того, как он попытался украсть копию Великой хартии вольностей, хранящуюся в местном соборе. Об этом сообщил портал Sky News.

Мужчина, имя которого не называется, попытался разбить стекло, под которым хранился экспонат. Ему не удалось этого сделать, сработала сигнализация, и на место происшествия приехала полиция.

Сообщается, что мужчина, возможно, был вооружен. По заявлению полиции графства Уилтшир, сама Хартия вольностей не была повреждена, в результате инцидента никто не пострадал.

Великая хартия вольностей, созданная в 1215 году, считается одним из важнейших документов в истории Англии. Документ, созданный в 1215 году, оказал влияние на развитие института прав человека в стране и считается старейшей частью британской конституции. На данный момент существует всего четыре копии Хартии. Та, что находится в Солсберийском соборе, сохранилась лучше всех.