Школьницы прикурили от Вечного огня и попались

Полицейские задержали троих восьмиклассниц, которые прикурили от Вечного огня и сожгли венок на мемориалом комплексе «Слава» города Златоуст в Челябинской области. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.
«В отношении одной подозреваемой, достигшей 14-летнего возраста, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Две несовершеннолетние поставлены на учет в полицию», — говорится в сообщении.
По факту инцидента возбуждено дело о вандализме (часть 1 статьи 214 УК).