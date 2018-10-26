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Подросток проиграл миллион в онлайн-рулетку
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Подросток из Крыма проиграл новосибирцу более миллиона рублей в рулетку 

РИА Новости + ещё 5 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Пятнадцатилетний подросток из Крыма проиграл 1,3 миллиона рублей, взятых без спроса у отца, в онлайн-рулетку, по подозрению в мошенничестве задержан 18-летний житель Новосибирска, сообщается на сайте МВД по республике.
"Пятнадцатилетний подросток взял без разрешения у отца крупную сумму денежных средств для игры в интернете. Но юному "игроку" не везло. В онлайн-рулетку он проиграл все деньги. Когда пропажа сбережений обнаружилась, глава семьи немедленно обратился за помощью к правоохранителям. Ущерб, причиненный потерпевшим, составил порядка 1,3 миллиона рублей", — говорится в сообщении.
Отмечается, что оперативники установили личность подозреваемого, им оказался безработный 18-летний житель Новосибирска. Сообщается, что причастность подозреваемого подтверждается признательными показаниями и показаниями свидетелей. Кроме того, при обыске была изъята оргтехника и банковская карта, на которую поступали деньги.
Заведено дело по статье "мошенничество". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
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