В Приморье рухнул мост

Автомобильный мост рухнул под большегрузом в Приморье

"Автомобильный мост под Осиновкой рухнул под большегрузом. На место выдвинулись силы МЧС и полиции. Организован объезд. Информации о пострадавших пока нет", — сообщил представитель пресс-службы.

Село Осиновка расположено в 22 км к северо-востоку от Уссурийска и в 17 км восточнее районного центра — Михайловки, в нем проживает около 1,5 тыс. человек.