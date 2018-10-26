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В Приморье рухнул мост
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Автомобильный мост рухнул под большегрузом в Приморье 

ТАСС + ещё 27 53 минуты назад
Фото: primpress.ru
Автомобильный мост в рухнул в Михайловском районе Приморья, около села Осиновка, во время проезда по нему грузового автомобиля, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю.
"Автомобильный мост под Осиновкой рухнул под большегрузом. На место выдвинулись силы МЧС и полиции. Организован объезд. Информации о пострадавших пока нет", — сообщил представитель пресс-службы.
Село Осиновка расположено в 22 км к северо-востоку от Уссурийска и в 17 км восточнее районного центра — Михайловки, в нем проживает около 1,5 тыс. человек.
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