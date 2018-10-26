В Китае совершено нападение на детский сад

В результате нападения вооружённой кухонным ножом женщины на воспитанников детского сада в городе Чунцин в Китае пострадали не менее 14 детей.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на местную полицию, женщина напала на детей у ворот детского сада, когда те возвращались с зарядки.
Охранникам удалось остановить женщину, позднее она была задержана полицией.
Пострадавшие дети госпитализированы.
О мотивах женщины не сообщается.
Ранее в Барнауле предъявили обвинения учредителю и бывшему директору частного детского сада, где жестоко обращались с воспитанниками.