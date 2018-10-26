Ещё
В американской школе поймали каннибалов-сатанистов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В американской школе поймали каннибалов-сатанистов 

Lenta.ru 1 час назад
Школьницы из американского города Бартау (штат Флорида) задумали убить два десятка учеников, а затем выпить их кровь, но были пойманы. Об этом сообщили в полиции, передает The Independent.
Две девочки 11 и 12 лет решили пойти на преступление, чтобы быть ближе к Сатане. Они собирались нападать на маленьких и слабых учеников в туалетах, затем есть их плоть и пить кровь.
В правоохранительных органах сообщили, что школьницы намеревались точно убить одного человека, но надеялись в итоге расправиться с 15 или 25 учениками. «Все эти убийства связывались с надеждой, что они станут жуткими грешницами, и это гарантирует им, что, покончив с собой, они отправятся в ад и будут с Сатаной», — пояснили в полиции. Отмечается, что все это они придумали после того, как насмотрелись фильмов ужасов в выходные дни.
План девочек раскрылся после того, как они пропустили занятия. На подозрительное поведение обратила внимание администрация учебного заведения. Их начали искать и в результате обнаружили в школе с четырьмя ножами, резаком для пиццы и заточкой для этих ножей.
Подростков арестовали, а затем поместили в центр для несовершеннолетних. В результате произошедшего никто не пострадал. Отмечается, что прокурорам предстоит решить, будут ли им предъявлять обвинения как несовершеннолетним или как взрослым.
Последние новости
Нагиев рассказал о съемках в окровавленных трусах Глюкозу высмеяли за фотошоп на откровенном фото Отец изуродовал дочь фотоаппаратом
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Онкобольные Сенчукова и Рыбин сделали заявление45
Взявшую у Путина интервью журналистку уволили196
Назван срок окончания выдачи новых полисов ОМС18
Говорившая с Путиным журналистка потребовала $50 млн5
В Киеве рассказали о газовом обмане украинцев185
Видео
01:07
Пока вы спали: Паника на Wall Street. Такого не было 7 лет
В мире
00:41
В Сочи обвалился мост на федеральной трассе
Происшествия
01:00
У летевшего из Москвы «Боинга» треснуло стекло
Происшествия
00:45
Кубань под водой: стихия забирает жизни
Происшествия Статьи
04:37
Уцелевшая улика: что скрывал керченский стрелок
Происшествия Статьи
03:31
Европарламент одобрил резолюцию по Азовскому морю
В мире
02:56
«Быстро и эффективно»: Путин пообещал зеркальный ответ США
Политика Армия
02:20
Сварились заживо: петербуржцев погубил износ сетей
Происшествия
17:38
В Италии оценили визит Конте в Россию
Политика
01:28
Задержана мать найденного в Щелкове ребенка
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение