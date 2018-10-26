«Транснефть» в Туапсе остановила прокачку нефти

«Транснефть» из‐за непогоды в Туапсе остановила прокачку нефти

Из-за аномальных ливней и наводнения остановлена прокачка нефти по трубопроводу Тихорецк-Туапсе-1 на относящийся к «Роснефти» Туапсинский НПЗ. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря и советника президента «Транснефти» Игоря Демина.

Он сообщил, что опасения специалистов вызывает разлившаяся река Туапсе, которая несет потоком бревна, автомобили и части смытых домов и конструкций. Все это может повредить трубопровод.

Пока же завод будет снабжаться нефтью из резервуарного парка Заречье.

Опасение вызывает возможность повреждения воздушного перехода (по спецмостовому сооружению), так как в селевом потоке, в который превратилась река, множество крупных и твердых предметов. Кроме того, значительно поднялся сам уровень реки и эти предметы могут ударить по мосту», — добавил Демин.

Ранее дочерняя компания НК «Роснефть» «Кубаньнефтепродукт» опровергла установление лимита на продажу топлива в Сочи. Представитель компании признал, что спрос на него увеличился, но заявил, что АЗС «Роснефти» всеми видами нефтепродуктов обеспечены полностью, и работают в обычном режиме.