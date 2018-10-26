В Иордании без вести пропали иностранные туристы

В Иордании при наводнении без вести пропали иностранные туристы, пишут СМИ

Поисково-спасательные отряды ищут иностранных туристов, которые могли стать жертвами наводнения в районе Мертвого моря в Иордании , сообщает агентство Ammon со ссылкой на источники.

"Источники сообщили, что несколько жителей данной местности и иностранных туристов унесло потоками воды, получены сообщения о том, что они пропали без вести, ведутся их поиски", — информирует агентство.

Проливные дожди обрушились в четверг на Ливан, Сирию и Иорданию. В результате удара стихии обрушился мост в районе низины Агвар, что привело к затоплению экскурсионного автобуса со школьниками. На данный момент число жертв составило 18 человек из более чем 40 пассажиров.