«Человека-паука» приговорили к тюрьме в Лондоне

«Человека-паука» приговорили к тюрьме за покорение небоскреба в Лондоне

Так он наказан за несанкционированное покорение 230-метрового небоскреба Salesforce Tower в лондонском Сити.

Кроме того, спортсмен должен будет выплатить 5,5 тысячи фунтов стерлингов штрафа. А также ему будет запрещено забираться на какое-либо здание в Великобритании.

"Очевидно, что вы опытный альпинист, но всегда есть опасность, что ваши действия могут быть повторены кем-то, кто менее умелый, с потенциально фатальными последствиями", — так прокомментировал решение суда глава судебной коллегии Эдвард МакМуллан.

Напомним, что Робер взобрался на Salesforce Tower в четверг 25 октября, а спустившись на землю, был арестован за нарушение порядка. Ранее он уже покорял многие известные высотные здания мира, включая и башню "Бурдж-Халифа" в ОАЭ.