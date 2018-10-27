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«Человека-паука» приговорили к тюрьме в Лондоне
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«Человека-паука» приговорили к тюрьме за покорение небоскреба в Лондоне 

Российская Газета + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
Знаменитый французский альпинист Ален Робер, известный под прозвищем "человек-паук", приговорен магистратским судом Лондона к 20 неделям тюрьмы условно, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Sky News.
Так он наказан за несанкционированное покорение 230-метрового небоскреба Salesforce Tower в лондонском Сити.
Кроме того, спортсмен должен будет выплатить 5,5 тысячи фунтов стерлингов штрафа. А также ему будет запрещено забираться на какое-либо здание в Великобритании.
"Очевидно, что вы опытный альпинист, но всегда есть опасность, что ваши действия могут быть повторены кем-то, кто менее умелый, с потенциально фатальными последствиями", — так прокомментировал решение суда глава судебной коллегии Эдвард МакМуллан.
Напомним, что Робер взобрался на Salesforce Tower в четверг 25 октября, а спустившись на землю, был арестован за нарушение порядка. Ранее он уже покорял многие известные высотные здания мира, включая и башню "Бурдж-Халифа" в ОАЭ.
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