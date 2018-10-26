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В Дагестане восстановили электроснабжение
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В Дагестане восстановили электроснабжение 

RT на русском + ещё 12 5 часов назад
Фото: РИА Новости
В Дагестане завершили аварийные работы на электросети, подача электроэнергии оставшимся без света 47 тысячам потребителей возобновлена.
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Министерство энергетики России.
«Двадцать шестого октября в 00.18 (мск) аварийно-восстановительные работы завершены», — отметили в ведомстве.
25 октября в Дагестане произошли массовые отключения в распределительных сетях. В связи с непогодой без света оставались около 47 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что в Приморье более 30 тысяч человек остались без света.
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