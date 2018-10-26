В Дагестане восстановили электроснабжение

Дагестане завершили аварийные работы на электросети, подача электроэнергии оставшимся без света 47 тысячам потребителей возобновлена.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Министерство энергетики России.

«Двадцать шестого октября в 00.18 (мск) аварийно-восстановительные работы завершены», — отметили в ведомстве.

25 октября в Дагестане произошли массовые отключения в распределительных сетях. В связи с непогодой без света оставались около 47 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в Приморье более 30 тысяч человек остались без света.