В Дагестане восстановили электроснабжение 

В Дагестане завершили аварийные работы на электросети, подача электроэнергии оставшимся без света 47 тысячам потребителей возобновлена.
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Министерство энергетики России.
«Двадцать шестого октября в 00.18 (мск) аварийно-восстановительные работы завершены», — отметили в ведомстве.
25 октября в Дагестане произошли массовые отключения в распределительных сетях. В связи с непогодой без света оставались около 47 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что в Приморье более 30 тысяч человек остались без света.