Лайнер экстренно сел из-за семейного конфликта

Лайнер Wizz-Air экстренно сел в Бухаресте из-за семейного конфликта

Неизвестная сообщила по телефону, что на борту лайнера находится бомба. Самолет благополучно приземлился в 16:20 по местному времени, 173 пассажира покинули воздушное судно. Никто не пострадал.

Лайнер обследовала группа саперов, также был просканирован весь багаж. Подозрительные предметы не обнаружены, пишет ТАСС