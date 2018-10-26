Лайнер экстренно сел из-за семейного конфликта

Самолет авиакомпании Wizz-Air, летевший из Грузии в Польшу, совершил незапланированную посадку в аэропорту Бухареста. Причиной стала поступившая в правоохранительные органы информация.
Неизвестная сообщила по телефону, что на борту лайнера находится бомба. Самолет благополучно приземлился в 16:20 по местному времени, 173 пассажира покинули воздушное судно. Никто не пострадал.
Лайнер обследовала группа саперов, также был просканирован весь багаж. Подозрительные предметы не обнаружены, пишет ТАСС.
"Уже установлено лицо, совершившее звонок в аэропорт Кутаиси. Звонок был осуществлен по причине семейного конфликта и, как выяснилось, не представлял реальную опасность", — говорится в сообщении МВД Грузии. Возбуждено уголовное дело.