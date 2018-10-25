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Задавивший танком каскадера пытался сбежать
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Проехавший на танке по каскадеру пытался сбежать 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Механик, перепутавший рычаги и задавивший каскадера на съемках фильма «Ильинский рубеж», попытался сбежать со съемочной площадки из-за стресса.
Президент Гильдии каскадеров России Александр Иншаков заявил, что механик испытал огромный стресс и убежал после случившего:
«Когда все это произошло, он убежал. Он был в состоянии шока, его ловили долго, поймали. Это случай из ряда вон выходящий для всех. И человек, который сидел, как говорится, за рулем, конечно, испытал состояние шока», — цитирует его «Ридус».
Каскадер погиб на съемках фильма «Ильинский рубеж»
Иншаков подчеркнул, что это вопрос «не законченный» и следствие выясняет детали произошедшего. Он напомнил, что работа каскадера сопряжена с рисками, и призвал коллег быть внимательнее друг к другу.
Напомним, на съемках фильма «Ильинские рубежи» погиб 31-летний каскадер Олег Шилкин. Инцидент произошел 22 октября в Медынском районе Калужской области. Танк должен был остановиться в трех метрах от каскадера, но поехал дальше, а Шилкин не успел среагировать.
Он был похоронен на Николо-Архангельском кладбище в Подмосковье.
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