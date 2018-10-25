В кафе в Дагестане отравились 49 человек

В кафе в Дагестане отравились 49 человек, в том числе десять детей. 47 пострадавших были госпитализированы, сообщила представитель пресс-службы Минздрава Дагестана Залина Муртазалиева

По ее словам, 49 человек отравились курицей в кафе "Терем" в Махачкале . Пострадавших доставили в больницу с подозрением на сальмонеллез. Среди отравившихся — трое подростков и семь детей в возрасте до 14 лет, уточнила Муртазалиева.

"Госпитализированы в инфекционный стационар 47 больных, в том числе девять детей", — цитирует ТАСС представителя пресс-службы дагестанского Минздрава. По словам Муртазалиевой, один взрослый и один ребенок отказались от госпитализации. Врачи оказывают им медицинскую помощь амбулаторно. Он также отметила, что пострадавшие находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести.

Сначала сообщалось о 18 отравившихся в махачкалинском кафе. Затем их число возросло до 31 человека. По данным Минздрава, первые результаты лабораторных исследований выявили возбудителя инфекции — сальмонеллу.