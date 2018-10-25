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В Москве иностранку продали в кафе
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В Москве иностранку пытались продать за два миллиона рублей 

РИА Новости + ещё 2 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники правоохранительных органов пресекли попытку продать иностранку за два миллиона рублей в Москве, сообщается на сайте СК РФ.
"По данным следствия, 23 октября 2018 года подозреваемые, находясь в кафе, расположенном вблизи Берсеневского переулка в городе Москве, из корыстных побуждений осуществили продажу знакомой женщины, являющейся гражданкой другого государства, за 2 миллиона рублей. Преступная деятельность данных лиц была пресечена", — говорится в сообщении.
Уточняется, что сделка по продаже проходила в рамках оперативных мероприятий.
Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что, предположительно, речь идет о гражданке Нигерии.
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