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Квартиру взяли штурмом из‐за дела «Зимней вишни»
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Квартиру главы компании взяли штурмом из‐за дела «Зимней вишни» 

360tv.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Спецназ взломал дверь в квартиру генерального директора строительной компании ЕМЗ Евгения Мордовина и провел в ней обыск. Причиной стало расследование дела кемеровской «Зимней вишни». Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-секретаря регионального управления Росгвардии Ольгу Бельскую.
«Действительно, наши бойцы принимали участие в этой операции, но лишь в качестве силовой поддержки. Следственные действия проводили сотрудники полиции и Следственного комитета», — заявила Бельская.
Мордовин является одним из топ-менеджеров УГМК: строительная компания ЕМЗ, принадлежащая ему, аффилирована с уральским холдингом.
В пресс-службе УГМК утверждают, что обыск не связан с девелоперской деятельностью Мордовина в Екатеринбурге. Выяснилось, что ранее у мужчины было несколько компаний в Кузбассе. В частности, он возглавлял строительную компанию «Програнд» и «Кузбассразрезуголь».
Крупный пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове унес жизни 60 человек, среди них 41 ребенок. Трагедия произошла 25 марта этого года.
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