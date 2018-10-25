Квартиру взяли штурмом из‐за дела «Зимней вишни»

Квартиру главы компании взяли штурмом из‐за дела «Зимней вишни»

Спецназ взломал дверь в квартиру генерального директора строительной компании ЕМЗ Евгения Мордовина и провел в ней обыск. Причиной стало расследование дела кемеровской «Зимней вишни». Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-секретаря регионального управления Росгвардии Ольгу Бельскую.

«Действительно, наши бойцы принимали участие в этой операции, но лишь в качестве силовой поддержки. Следственные действия проводили сотрудники полиции и Следственного комитета», — заявила Бельская.

Мордовин является одним из топ-менеджеров УГМК : строительная компания ЕМЗ, принадлежащая ему, аффилирована с уральским холдингом.

В пресс-службе УГМК утверждают, что обыск не связан с девелоперской деятельностью Мордовина в Екатеринбурге. Выяснилось, что ранее у мужчины было несколько компаний в Кузбассе. В частности, он возглавлял строительную компанию «Програнд» и «Кузбассразрезуголь»

Крупный пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове унес жизни 60 человек, среди них 41 ребенок. Трагедия произошла 25 марта этого года.