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Экс-глава ФТС отдал 15 млн под угрозой смерти
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У экс-главы ФТС украли 15 млн рублей 

Рамблер + ещё 23 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Новой Москве ограбили дом бывшего руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Андрея Бельянинова, пишет «Интерфакс».
По информации источника агентства, в дом Бельянинова в поселении Сосенское накануне вечером ворвался неизвестный в маске, выстрелил в пол и угрозами вынудил находившихся в доме Бельянинова и его супругу отдать все имеющиеся в доме деньги.
По предварительным подсчетам, ущерб оценивается в 16 млн рублей — часть денег была в иностранной валюте. РБК уточняет, что грабитель забрал более 15 млн рублей, около 10 тысяч долларов и 30 коллекционных монет.
«Когда хочется убивать»
Андрей Бельянинов покинул пост руководителя ФТС в июле 2016 года. Перед этим СК РФ провел обыски в его доме в рамках расследования дела о контрабанде алкоголя, возбужденного против гендиректора холдинга «Форум» Дмитрия Михальченко. В ходе обыска у Бельянинова были обнаружены крупные суммы денег в валюте и в рублях, фотографии которых попали в СМИ.
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